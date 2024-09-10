Эстония ограничит выдачу пособий на жилье новоприбывшим беженцам из Украины

Власти Эстонии с 11 сентября будут выдавать единовременное пособие в размере 1 200 евро на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли на территорию республики.

Власти Эстонии с 11 сентября будут выдавать единовременное пособие в размере 1 200 евро на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли на территорию республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

В письме Департамента соцстрахования страны, направленное местным самоуправлениям Эстонии, сказано о том, что в стране проживает "значительное количество украинских беженцев, которые находятся здесь уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство". В связи с этим власти приняли решение с 11 сентября предоставлять эти выплаты только тем беженцам, которые "впервые получили вид на жительство" и в течение шести месяцев с этого момента подали ходатайство на выплату.

Ранее сообщалось о том, что порядка 40% трудоспособных беженцев из Украины, находящихся в Эстонии, остаются безработными.