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Эстония ограничит выдачу пособий на жилье новоприбывшим беженцам из Украины

Эстония ограничит выдачу пособий на жилье новоприбывшим беженцам из Украины Власти Эстонии с 11 сентября будут выдавать единовременное пособие в размере 1 200 евро на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли на территорию республики.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 16:28
Эстония ограничит выдачу пособий на жилье новоприбывшим беженцам из Украины

Власти Эстонии с 11 сентября будут выдавать единовременное пособие в размере 1 200 евро на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли на территорию республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

В письме Департамента соцстрахования страны, направленное местным самоуправлениям Эстонии, сказано о том, что в стране проживает "значительное количество украинских беженцев, которые находятся здесь уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство". В связи с этим власти приняли решение с 11 сентября предоставлять эти выплаты только тем беженцам, которые "впервые получили вид на жительство" и в течение шести месяцев с этого момента подали ходатайство на выплату.

Ранее сообщалось о том, что порядка 40% трудоспособных беженцев из Украины, находящихся в Эстонии, остаются безработными.

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