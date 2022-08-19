Эстония обратится к ЕК с просьбой принять восьмой пакет санкций в отношении РФ

Правительство Эстонии решило обратиться к Европейской комиссии с официальным предложением принять восьмой пакет санкций в отношении России.

Правительство Эстонии решило обратиться к Европейской комиссии с официальным предложением принять восьмой пакет санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает агентство BNS со слов главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.

Эстония хочет, чтобы восьмой пакет расширил санкции в отношении России в сфере экономики, энергетики и торговли и чтобы в санкционный список были включены дополнительные лица.

Таллин также добивается существенного расширения санкций в отношении передвижения российских граждан. Эстония, по словам Рейнсалу, работает над достижением политического консенсуса по всему шенгенскому визовому пространству, чтобы в отношении российских граждан ввели дополнительные санкции, как это уже сделала сама.