Эстония объявила о проведении крупнейших военных учений в истории

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Эстонии пройдут самые крупные военные учения с момента провозглашения независимости республики. Участие в них примут более 13 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на издание Postimees, об этом сообщил представитель главного штаба Сил обороны страны.

Начало учений, которые будут называться Siil, запланировано на 2 мая. Они продлятся до 14 мая и пройдут сразу в нескольких регионах. Главная часть учений запланирована на юге и юго-востоке Эстонии.

Также участие участие в них примут страны–союзники: Великобритания, США, Дания, Германия, Польша, Франция, Латвия, Грузия, Украина и многие другие.