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Эстония не получала запрос из России о возможном убийце Дугиной

Эстония не получала запрос из России о возможном убийце Дугиной Эстония не получала от российских властей официального запроса по поводу пересечения российско-эстонской границы Натальей Вовк, которую ФСБ РФ считает возможной убийцей Дарьи Дугиной.
Другие страны
22 августа 2022 г. 23:24
Эстония не получала запрос из России о возможном убийце Дугиной

Эстония не получала от российских властей официального запроса по поводу пересечения российско-эстонской границы Натальей Вовк, которую ФСБ РФ считает возможной убийцей Дарьи Дугиной.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Эстонии в ответ на обращение "Интерфакса"

"Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится. Мы не получали никакой официальной информации или запроса от властей РФ по этому поводу", - отмечает МИД.

Напомним, что в понедельник ФСБ объявила о раскрытии убийства Дугиной, дочери известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. По данным ФСБ, "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами". Исполнителем названа гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения в субботу в Московской области преступления вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya Duqinanın mümkün qatili ilə bağlı Rusiyadan sorğu almayıb

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