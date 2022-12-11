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Эстония настоятельно призывает увеличить поставки вооружений Украине

Эстония настоятельно призывает увеличить поставки вооружений Украине Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призывает страны союзники увеличить поставки Украине вооружения.
Другие страны
11 декабря 2022 г. 10:48
Эстония настоятельно призывает увеличить поставки вооружений Украине

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призывает страны союзники увеличить поставки Украине вооружения.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина".

"Я настоятельно призываю всех союзников, в том числе Германию, направить в Украину все, что ей необходимо, чтобы защитить себя", - сказала глава эстонского правительства в интервью dpa.

Каллас подчеркивает, что ускорение поставок вооружений в Украину позволит не допустить увеличения количества жертв из-за непрекращающихся атак российских оккупантов.

"Если бы все союзники прислали оружие в январе или феврале, многие жизни были бы спасены", - отметила премьер Эстонии.

Согласно статистике Кильского института мировой экономики, граничащая с РФ страна Балтии поддержала Украину больше, чем любая другая страна в мире, с точки зрения валового внутреннего продукта. Когда дело доходит до поставок оружия, Эстония статистически опережает гораздо более крупные и финансово сильные европейские страны, такие как Италия или Испания, даже в абсолютных цифрах.

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