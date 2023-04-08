О нас

Эстония наращивает оборонные расходы до 3% от ВВП

Эстония наращивает оборонные расходы до 3% от ВВП Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200", которые входят в правящую коалицию Эстонии, утвердили договор, предусматривающий увеличение расходов на оборону до 3% ВВП.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 20:43
Эстония наращивает оборонные расходы до 3% от ВВП

Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200", которые входят в правящую коалицию Эстонии, утвердили договор, предусматривающий увеличение расходов на оборону до 3% ВВП.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Эстонской национальной телерадиокомпании (ERR).

В тексте договора, который будет служить основой политики нового правительства, указывается, что государство окажется в ближайшие годы «в самой сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны».

"На долгосрочные расходы на гособорону будет выделяться 3% национального ВВП в течение четырех лет, к которым добавятся расходы на размещение союзников", — сказано в сообщении.

Отмечается, что основными направлениями развития Сил обороны будет развитие средств многоуровневой противовоздушной обороны, ракетных систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов.

Также, по данным ERR, государство планирует принять меры с целью поддержки оборонной промышленности и создать промышленный парк, на котором будут производиться боеприпасы, оружие и беспилотники.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД Азербайджана ответил Ирану
МИД Азербайджана ответил Ирану
8 апреля 2023 г. 15:08
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
8 апреля 2023 г. 13:00
Новые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
ФотоНовые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
8 апреля 2023 г. 10:16
Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
ФотоИльхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
7 апреля 2023 г. 21:29
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
7 апреля 2023 г. 16:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
7 апреля 2023 г. 16:00
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
7 апреля 2023 г. 15:55
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
7 апреля 2023 г. 13:50
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
7 апреля 2023 г. 12:14
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
7 апреля 2023 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi