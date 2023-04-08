Эстония наращивает оборонные расходы до 3% от ВВП

Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200", которые входят в правящую коалицию Эстонии, утвердили договор, предусматривающий увеличение расходов на оборону до 3% ВВП.

Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200", которые входят в правящую коалицию Эстонии, утвердили договор, предусматривающий увеличение расходов на оборону до 3% ВВП.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Эстонской национальной телерадиокомпании (ERR).

В тексте договора, который будет служить основой политики нового правительства, указывается, что государство окажется в ближайшие годы «в самой сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны».

"На долгосрочные расходы на гособорону будет выделяться 3% национального ВВП в течение четырех лет, к которым добавятся расходы на размещение союзников", — сказано в сообщении.

Отмечается, что основными направлениями развития Сил обороны будет развитие средств многоуровневой противовоздушной обороны, ракетных систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов.

Также, по данным ERR, государство планирует принять меры с целью поддержки оборонной промышленности и создать промышленный парк, на котором будут производиться боеприпасы, оружие и беспилотники.