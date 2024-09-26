Эстония направит до четверти оборонного бюджета на закупку дальнобойных боеприпасов

Одобренная правительством Эстонии стратегия госбюджета предусматривает закупку до 2031 года дальнобойных боеприпасов на сумму 1,6 млрд евро. Это означает инвестирование в них в ближайшие годы до четверти оборонного бюджета.

Одобренная правительством Эстонии стратегия госбюджета предусматривает закупку до 2031 года дальнобойных боеприпасов на сумму 1,6 млрд евро. Это означает инвестирование в них в ближайшие годы до четверти оборонного бюджета.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны.

"В 2025-2028 годах Эстония будет ежегодно инвестировать в военную национальную оборону не менее 3,3% ВПП. По сравнению с союзниками по НАТО, Эстония сейчас находится по этому показателю на втором месте после Польши и опережает США. В 2025-2028 годах общая сумма оборонного бюджета составляет 5,6 млрд евро, к которым правительство добавило 1,6 млрд евро на приобретение боеприпасов к системам дальнобойным системам вооружений до 2031 года", - сказано в сообщении.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что свыше 50% оборонного бюджета будет направлено на закупки вооружения. Первые реактивные системы залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы до 300 км будут доставлены в Эстонию в 2025 году.

В составе Эстонской дивизии создается третий мобильный артиллерийский дивизион, для чего страна закупает у Франции 12 мобильных колесных пушек Caesar. В оборону юго-восточного направления Эстонии маневровые части пехотной бригады переводятся с грузовиков на новую бронированную технику.

Из противотанковых средств будут закуплены ракеты Javelin и Spike LR. Будет продолжена закупка беспилотной авиации.

В 2025 году ПВО Эстонии пополнится средствами средней дальности: системой Iris-T производства Германии, продолжатся поставки пусковых установок для ПЗРК Piorun польского производства

Военно-морской флот продолжит оснащение дивизиона береговой обороны, закупку противокорабельных ракетных комплексов и морских мины.