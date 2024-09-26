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Эстония направит до четверти оборонного бюджета на закупку дальнобойных боеприпасов

Эстония направит до четверти оборонного бюджета на закупку дальнобойных боеприпасов Одобренная правительством Эстонии стратегия госбюджета предусматривает закупку до 2031 года дальнобойных боеприпасов на сумму 1,6 млрд евро. Это означает инвестирование в них в ближайшие годы до четверти оборонного бюджета.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 12:32
Эстония направит до четверти оборонного бюджета на закупку дальнобойных боеприпасов

Одобренная правительством Эстонии стратегия госбюджета предусматривает закупку до 2031 года дальнобойных боеприпасов на сумму 1,6 млрд евро. Это означает инвестирование в них в ближайшие годы до четверти оборонного бюджета.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны.

"В 2025-2028 годах Эстония будет ежегодно инвестировать в военную национальную оборону не менее 3,3% ВПП. По сравнению с союзниками по НАТО, Эстония сейчас находится по этому показателю на втором месте после Польши и опережает США. В 2025-2028 годах общая сумма оборонного бюджета составляет 5,6 млрд евро, к которым правительство добавило 1,6 млрд евро на приобретение боеприпасов к системам дальнобойным системам вооружений до 2031 года", - сказано в сообщении.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что свыше 50% оборонного бюджета будет направлено на закупки вооружения. Первые реактивные системы залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы до 300 км будут доставлены в Эстонию в 2025 году.

В составе Эстонской дивизии создается третий мобильный артиллерийский дивизион, для чего страна закупает у Франции 12 мобильных колесных пушек Caesar. В оборону юго-восточного направления Эстонии маневровые части пехотной бригады переводятся с грузовиков на новую бронированную технику.

Из противотанковых средств будут закуплены ракеты Javelin и Spike LR. Будет продолжена закупка беспилотной авиации.

В 2025 году ПВО Эстонии пополнится средствами средней дальности: системой Iris-T производства Германии, продолжатся поставки пусковых установок для ПЗРК Piorun польского производства

Военно-морской флот продолжит оснащение дивизиона береговой обороны, закупку противокорабельных ракетных комплексов и морских мины.

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