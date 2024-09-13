О нас

Эстония направит €200 млн на финансирование проекта Rail Baltic

Эстония направит €200 млн на финансирование проекта Rail Baltic Руководство Эстонии направит €200 млн из доходов, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов, на финансирование проекта международной железнодорожной магистрали Rail Baltic.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 21:47
Эстония направит €200 млн на финансирование проекта Rail Baltic

Руководство Эстонии направит €200 млн из доходов, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов, на финансирование проекта международной железнодорожной магистрали Rail Baltic.

Как передает Report, об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"€200 млн будет направлено на строительство Rail Baltic, €75 млн - на строительство совместного депо Rail Baltic и госкомпании - оператора поездов Elron в Соодевахе", - приводит портал слова министра инфраструктуры страны Владимира Света. По его информации, это позволит Таллину профинансировать свою долю в связанных с проектом тендерах и повысит вероятность того, что участок Rail Baltic на территории Эстонии будет завершен к 2030 году.

При этом Свет отметил, что, помимо этой суммы, к 2030 году Эстония должна будет вложить в проект железной дороги еще €400-500 млн. Финансирование в таких объемах даст возможность в грядущем десятилетии запустить движение поездов из Таллина в Пярну, даже если строительство Rail Baltic в соседних с Эстонией странах еще не будет завершено.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi