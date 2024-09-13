Эстония направит €200 млн на финансирование проекта Rail Baltic

Руководство Эстонии направит €200 млн из доходов, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов, на финансирование проекта международной железнодорожной магистрали Rail Baltic.

Руководство Эстонии направит €200 млн из доходов, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов, на финансирование проекта международной железнодорожной магистрали Rail Baltic.

Как передает Report , об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"€200 млн будет направлено на строительство Rail Baltic, €75 млн - на строительство совместного депо Rail Baltic и госкомпании - оператора поездов Elron в Соодевахе", - приводит портал слова министра инфраструктуры страны Владимира Света. По его информации, это позволит Таллину профинансировать свою долю в связанных с проектом тендерах и повысит вероятность того, что участок Rail Baltic на территории Эстонии будет завершен к 2030 году.

При этом Свет отметил, что, помимо этой суммы, к 2030 году Эстония должна будет вложить в проект железной дороги еще €400-500 млн. Финансирование в таких объемах даст возможность в грядущем десятилетии запустить движение поездов из Таллина в Пярну, даже если строительство Rail Baltic в соседних с Эстонией странах еще не будет завершено.