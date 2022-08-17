Эстония намерена расторгнуть договоры о госзакупках с российскими компаниями

Эстония в рамках санкций Евросоюза намерена к 10 октября расторгнуть заключенные с российскими компаниями договоры о госзакупках.

Эстония в рамках санкций Евросоюза намерена к 10 октября расторгнуть заключенные с российскими компаниями договоры о госзакупках.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила министр госуправления Эстонии Риина Солман.

За 2015–2021 годы эстонские компании заключили с российскими компаниями 44 договора о поставках.

Солман пояснила, что на этой неделе вступили в силу поправки к закону о госзакупках, одобренные на фоне санкций ЕС.

"Если уже заключенный договор нарушает установленные 9 апреля санкции и действует до 10 октября, он может исполняться. Договоры, сроки которых истекают после 10 октября, необходимо прекратить самое позднее к этой дате", - отметила она.

По ее словам, запрещено заключать договоры о госзакупках или исполнять уже заключенные договоры, заключенные с гражданами, предприятиями, учреждениями и другими юрлицами из России.