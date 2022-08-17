О нас

Эстония намерена расторгнуть договоры о госзакупках с российскими компаниями

Эстония намерена расторгнуть договоры о госзакупках с российскими компаниями Эстония в рамках санкций Евросоюза намерена к 10 октября расторгнуть заключенные с российскими компаниями договоры о госзакупках.
Другие страны
17 августа 2022 г. 10:56
Эстония намерена расторгнуть договоры о госзакупках с российскими компаниями

Эстония в рамках санкций Евросоюза намерена к 10 октября расторгнуть заключенные с российскими компаниями договоры о госзакупках.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила министр госуправления Эстонии Риина Солман.

За 2015–2021 годы эстонские компании заключили с российскими компаниями 44 договора о поставках.

Солман пояснила, что на этой неделе вступили в силу поправки к закону о госзакупках, одобренные на фоне санкций ЕС.

"Если уже заключенный договор нарушает установленные 9 апреля санкции и действует до 10 октября, он может исполняться. Договоры, сроки которых истекают после 10 октября, необходимо прекратить самое позднее к этой дате", - отметила она.

По ее словам, запрещено заключать договоры о госзакупках или исполнять уже заключенные договоры, заключенные с гражданами, предприятиями, учреждениями и другими юрлицами из России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Estonia eyes terminating public procurement contracts with Russian companies

Экслюзивные новости

Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi