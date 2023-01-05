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Эстония намерена передать замороженные активы РФ Украине

Эстония намерена передать замороженные активы РФ Украине Правительство Эстонии начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине. Поскольку Еврокомиссия не продвигается в принятии решения об использовании этих активов.
Другие страны
5 января 2023 г. 01:29
Эстония намерена передать замороженные активы РФ Украине

Правительство Эстонии начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине, поскольку Еврокомиссия не продвигается в принятии решения об использовании этих активов.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги", - заявил он.

Глава МИД Эстонии сообщил, что такое решение правительства стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

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