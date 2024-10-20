Эстония начала подготовку к защите границ

Эстония закупит дальнобойные ракеты и дроны для защиты своих границ.
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Он отметил, что нельзя продолжать вести ближний бой противотанковым оружием.
"Нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта", — рассказал он.
Также специалист отметил, что Эстония должна действовать быстрее НАТО для обеспечения безопасности страны. По его словам, страна может увеличить расходы на противовоздушную оборону и закупку переносных зенитных ракетных комплексов малой дальности.