Эстония начала подготовку к защите границ

Эстония закупит дальнобойные ракеты и дроны для защиты своих границ.

Эстония закупит дальнобойные ракеты и дроны для защиты своих границ.

Как передает Report , об этом заявил глава Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) прибалтийской страны Магнус-Вальдемар Саар в интервью Defense One.

Он отметил, что нельзя продолжать вести ближний бой противотанковым оружием.

"Нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта", — рассказал он.

Также специалист отметил, что Эстония должна действовать быстрее НАТО для обеспечения безопасности страны. По его словам, страна может увеличить расходы на противовоздушную оборону и закупку переносных зенитных ракетных комплексов малой дальности.