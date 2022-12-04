Эстония, Литва и Польша призвали ЕС одобрить дальнейшие санкции против РФ

Министры по европейским делам Эстонии Урмас Рейнсалу, Литвы Йовита Нелюпшене и Польши Шимон Шинковский вель Сэнк призвали как можно скорее принять девятый пакет санкции против РФ.

Министры по европейским делам Эстонии Урмас Рейнсалу, Литвы Йовита Нелюпшене и Польши Шимон Шинковский вель Сэнк призвали как можно скорее принять девятый пакет санкции против РФ.

Как передает Report со ссылкой на издание "Европейская правда" , в то же время они приветствовали установление Евросоюзом "потолка" на цену российской нефти.

"Ограничение цен на нефть – это лишь часть нашего ответа на российскую агрессию против Украины. Мы должны продолжать поддерживать Украину, лишая Россию возможности финансировать войну, предусматривающую использование замороженных российских активов и введение эффективных санкций. Мы приветствуем заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о скорейшей подготовке следующего пакета санкций против России. Подтверждаем важность скорейшего принятия девятого пакета санкций", – говорится в совместном заявлении.