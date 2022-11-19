О нас

Эстония и Латвия закупят военную технику на 693 млн евро

Эстония и Латвия закупят военную технику на 693 млн евро Эстония и Латвия запланировали совместную закупку военной колесной транспортной техники на €693 млн
Другие страны
19 ноября 2022 г. 13:40
Эстония и Латвия закупят военную технику на 693 млн евро

Эстония и Латвия запланировали совместную закупку военной колесной транспортной техники на 693 млн евро.

Как передает Report, об этом пишет портал ERR.

Выделенные средства будут распределены между тремя ведомствами: Вооруженными силами Эстонии, Кайтселийтом и Департаментом полиции и пограничной охраны.

Вооруженным силам, как пишут местные СМИ, прежде всего нужны внедорожники, грузовики, а также спецтехника, включая краны и буксиры. Самые старые грузовики Вооруженных сил, которые до сих пор используются, были произведены в 1970-х годах, отмечает ERR.

"Результат закупки будет зависеть от цен на автомобили. Вооруженные силы Эстонии прогнозируют от 1000 до 2000 машин", - рассказал начальник отдела техники и систем вооружения Сил обороны Эстонии Херко Сепп.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Estoniya və Latviya 693 milyon avro dəyərində hərbi texnika alacaq
Версия на английском языке Estonia and Latvia to buy military wheeled vehicles for €693 million

Другие новости из категории

Прокуратура Манхэттена проводит расследование в отношении жены проармянского сенатора
Прокуратура Манхэттена проводит расследование в отношении жены проармянского сенатора
19 ноября 2022 г. 14:31
Таиланд передал председательство США в форуме АТЭС
Таиланд передал председательство США в форуме АТЭС
19 ноября 2022 г. 11:00
Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь
Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь
19 ноября 2022 г. 10:30
Вице-президент США встретилась на саммите АТЭС с лидером КНР
Вице-президент США встретилась на саммите АТЭС с лидером КНР
19 ноября 2022 г. 07:26
Госдеп: Мы продолжаем действовать в одностороннем порядке, чтобы привлечь Иран к ответственности
Госдеп: Мы продолжаем действовать в одностороннем порядке, чтобы привлечь Иран к ответственности
19 ноября 2022 г. 06:42
Канада увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Канада увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
19 ноября 2022 г. 05:58
В Белом доме рассказали, как Байден отметит свой день рождения
В Белом доме рассказали, как Байден отметит свой день рождения
19 ноября 2022 г. 04:49
В Перу загоревшийся на взлетной полосе самолет столкнулся с пожарной машиной, есть жертвы
ВидеоВ Перу загоревшийся на взлетной полосе самолет столкнулся с пожарной машиной, есть жертвы
19 ноября 2022 г. 03:39
В Эквадоре при столкновениях в тюрьме погибли девять человек
В Эквадоре при столкновениях в тюрьме погибли девять человек
19 ноября 2022 г. 03:16
Вашингтон подтвердил, что считает упавшую в Польше ракету украинской
Вашингтон подтвердил, что считает упавшую в Польше ракету украинской
19 ноября 2022 г. 02:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi