Эстония и Латвия закупят военную технику на 693 млн евро

Эстония и Латвия запланировали совместную закупку военной колесной транспортной техники на €693 млн

Эстония и Латвия запланировали совместную закупку военной колесной транспортной техники на 693 млн евро.

Как передает Report, об этом пишет портал ERR.

Выделенные средства будут распределены между тремя ведомствами: Вооруженными силами Эстонии, Кайтселийтом и Департаментом полиции и пограничной охраны.

Вооруженным силам, как пишут местные СМИ, прежде всего нужны внедорожники, грузовики, а также спецтехника, включая краны и буксиры. Самые старые грузовики Вооруженных сил, которые до сих пор используются, были произведены в 1970-х годах, отмечает ERR.

"Результат закупки будет зависеть от цен на автомобили. Вооруженные силы Эстонии прогнозируют от 1000 до 2000 машин", - рассказал начальник отдела техники и систем вооружения Сил обороны Эстонии Херко Сепп.