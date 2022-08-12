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Эстония и Финляндия могут закрыть Финский залив для России

Эстония и Финляндия могут закрыть Финский залив для России Эстония и Финляндия могут закрыть Финский залив для российских военных кораблей.
Другие страны
12 августа 2022 г. 23:58
Эстония и Финляндия могут закрыть Финский залив для России

Эстония и Финляндия могут закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил финской газете Iltalehti эстонский министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, дальность действия эстонских и финских ракет больше, чем ширина Финского залива. Министр отметил, что военные Эстонии и Финляндии должны интегрировать в единую систему ракетные комплексы береговой охраны своих стран.

"Для большей эффективности мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Это означает, что мы сможем закрыть Финский залив для российских военных кораблей", - подчеркнул он.

Отметим, что в 2021 году Эстония решила закупить израильские ракеты Blue Spear. Дальность их полета составляет 290 км. Дальность действия ракет MTO 85M ВМС Финляндии составляет более 100 км. Ширина Финского залива - 80 км.

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