Эстония хочет установить на своих водных границах лезвия для борьбы с нелегальной миграцией

Власти Эстонии рассматривают возможность установить на своих водных границах цепочку буев с лезвиями в качестве меры против нелегальных мигрантов, которые на лодках пытаются проникнуть в страну.

Власти Эстонии рассматривают возможность установки на своих водных границах цепочку буев с лезвиями в качестве меры против нелегальных мигрантов, которые на лодках пытаются проникнуть в страну.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

"Система построена таким образом, что если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется", – заявили в департаменте полиции и погранохраны Эстонии.

Пилотный проект стоимостью 1 млн евро рассчитан на три года. После экспериментального участка будет принято решение, делать ли такую инфраструктуру на всей водной границе.