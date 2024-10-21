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Эстония хочет установить на своих водных границах лезвия для борьбы с нелегальной миграцией

Эстония хочет установить на своих водных границах лезвия для борьбы с нелегальной миграцией Власти Эстонии рассматривают возможность установить на своих водных границах цепочку буев с лезвиями в качестве меры против нелегальных мигрантов, которые на лодках пытаются проникнуть в страну.
Другие страны
21 октября 2024 г. 15:21
Эстония хочет установить на своих водных границах лезвия для борьбы с нелегальной миграцией

Власти Эстонии рассматривают возможность установки на своих водных границах цепочку буев с лезвиями в качестве меры против нелегальных мигрантов, которые на лодках пытаются проникнуть в страну.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

"Система построена таким образом, что если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется", – заявили в департаменте полиции и погранохраны Эстонии.

Пилотный проект стоимостью 1 млн евро рассчитан на три года. После экспериментального участка будет принято решение, делать ли такую инфраструктуру на всей водной границе.

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