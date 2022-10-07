Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине

Эстония намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе. В него, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Эстония намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе. В него, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Twitter.

Перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге она отметила, что сейчас у Украины есть инициатива на поле боя. Поэтому международное сообщество должно сделать больше для того, чтобы она могла освободить больше своих территорий.

"Поэтому Эстония на следующей неделе примет решение о новом военном пакете помощи. Мы предоставим Украине еще боеприпасы, зимнее и индивидуальное снаряжение", - написала Каллас.