Другие страны
22 августа 2025 г. 19:11
Эстония готова направить в Украину небольшое количество войск для миротворческой миссии

Эстония готова участвовать в миротворческой операции в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кристена Михала.

По его словам, в операции могут участвовать силы эквивалентные одной роте, однако точное количество войск политик не назвал.

Отметим, что ранее, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказались за размещение войск в рамках послевоенного урегулирования в составе "Коалиции желающих".

Канцлер Германии Фридрих Мерц в свою очередь также заявлял о готовности к участию ФРГ.

