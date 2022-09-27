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Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь

Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь Эстонские власти депортировали россиянина, который пересек границу вплавь, скрываясь от частичной мобилизации.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 16:17
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь

Эстонские власти депортировали россиянина, который пересек границу вплавь, скрываясь от частичной мобилизации.

Как передает Report cо ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает издание ERR.

Мужчина при помощи сапборда переплыл через реку Нарва, в районе устья. Однако 38-летний мужчина был задержан пограничниками на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу.

"В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", — заявил руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел.

По его словам, задержанный был передан российским властям.

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