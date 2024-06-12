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Эстония будет охранять границу с Россией с помощью ИИ

Эстония будет охранять границу с Россией с помощью ИИ Эстония будет охранять границу с Россией при помощи искусственного интеллекта.
Другие страны
12 июня 2024 г. 14:52
Эстония будет охранять границу с Россией с помощью ИИ

Эстония будет охранять границу с Россией при помощи искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По словам руководителя бюро пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эве Кальмус, развитие восточной границы Эстонии является приоритетом для страны.

"Мы стремительно продвигаемся со строительством восточной границы. Охранять границу и впредь будут люди, но нам необходимо как можно более разумно использовать технологии, чтобы пограничники оказывались в нужном месте в нужное время. Наша цель - к концу проекта оборудовать всю восточную границу лучшими доступными технологиями", - сказала Кальмус.

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