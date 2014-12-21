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    Власти Эстонии вернули запрет на употребление алкоголя в общественных местах

    За принятие поправок проголосовали 69 депутатов

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Эстонии изменил закон "Об охране порядка" и вновь запретил употреблять алкогольные напитки в общественных местах.

    Как передает Report, за принятие поправок проголосовали 69 депутатов.

    Один выступил против и семь воздержалось. Всего в составе парламента Эстонии работает 101 депутат.

    С июля в стране вступили в действие изменения в закон, разрешающие людям употреблять алкоголь в общественных местах, что вызвало большое недовольство эстонцев. По требованиям нескольких общественных и политических организаций, в связи с многочисленными протестами жителей людей правительство было вынуждено ходатайствовать перед парламентом о возврате к прежней практике.

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