Власти Эстонии вернули запрет на употребление алкоголя в общественных местах

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Эстонии изменил закон "Об охране порядка" и вновь запретил употреблять алкогольные напитки в общественных местах.

Как передает Report, за принятие поправок проголосовали 69 депутатов.

Один выступил против и семь воздержалось. Всего в составе парламента Эстонии работает 101 депутат.

С июля в стране вступили в действие изменения в закон, разрешающие людям употреблять алкоголь в общественных местах, что вызвало большое недовольство эстонцев. По требованиям нескольких общественных и политических организаций, в связи с многочисленными протестами жителей людей правительство было вынуждено ходатайствовать перед парламентом о возврате к прежней практике.