Estee Lauder может уволить до 7 тыс. человек

22 августа 2025 г. 11:58
Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. одобрил планы по увольнению 3,2 тыс. человек в рамках анонсированной ранее реорганизации бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

Общее число увольнений может достичь 7 тыс., или около 12% от всего персонала.

Общие расходы на реструктуризацию, включая выплаты уволенным сотрудникам, оцениваются компанией в диапазоне от $1,2 млрд до $1,6 млрд.

Руководство надеется, что реструктуризация позволит достичь ежегодной экономии в размере от $800 млн до $1 млрд, что поможет увеличить операционную маржу и высвободить средства для инвестиций в перспективные направления.

На днях компания сообщила о росте чистого убытка почти вдвое в апреле-июне и сокращении выручки на 12%.

