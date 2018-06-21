ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в норвежской тюрьме

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу норвежского террориста Андерса Брейвика, пытавшегося оспорить условия содержания в заключении в Норвегии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении ЕСПЧ.

"Комитет, состоящий из трех судей, счел, что обращение заключенного неприемлемо в связи с ложными основаниями", - отмечается в постановлении. Суд назвал это решение окончательным.

Андерс Брейвик отбывает 21-летний срок тюремного заключения, к которому он был приговорен за теракт в Осло в июле 2011 года. Тогда жертвами террориста стали 77 участников молодежного лагеря, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести.

Террорист, который отбывает наказание под новым именем Фьютольф Хансен, жаловался на то, что он изолирован от других заключенных. Европейские судьи пришли к выводу, что условия содержания опасного преступника под стражей не нарушают положений Европейской конвенции о защите прав человека.