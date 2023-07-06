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ЕСПЧ назвал неприемлемой переполненность тюрем во Франции

ЕСПЧ назвал неприемлемой переполненность тюрем во Франции Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает неприемлемыми условия содержания во французских тюрьмах.
Другие страны
6 июля 2023 г. 16:13
ЕСПЧ назвал неприемлемой переполненность тюрем во Франции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает неприемлемыми условия содержания во французских тюрьмах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении суда по жалобе заключенных тюрьмы в коммуне Френ в парижском регионе.

"По состоянию на 1 января 2019 года тюрьма была заполнена на 197%", - указывается в постановлении, принятом в четверг.

В ЕСПЧ подчеркнули, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".

Ранее Министерство юстиции Франции сообщило, что тюрьмы в стране насчитывают 73 699 заключенных, что является рекордным показателем за все время наблюдений. Прошлый рекорд был поставлен в мае и составлял 73,1 тыс. заключенных.

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