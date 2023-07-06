ЕСПЧ назвал неприемлемой переполненность тюрем во Франции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает неприемлемыми условия содержания во французских тюрьмах.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает неприемлемыми условия содержания во французских тюрьмах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении суда по жалобе заключенных тюрьмы в коммуне Френ в парижском регионе.

"По состоянию на 1 января 2019 года тюрьма была заполнена на 197%", - указывается в постановлении, принятом в четверг.

В ЕСПЧ подчеркнули, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".

Ранее Министерство юстиции Франции сообщило, что тюрьмы в стране насчитывают 73 699 заключенных, что является рекордным показателем за все время наблюдений. Прошлый рекорд был поставлен в мае и составлял 73,1 тыс. заключенных.