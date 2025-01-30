Эсминец ВМС США впервые оснастили системой на основе ИИ

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Fitzgerald стал первым военным кораблем американского флота, на котором развернули основанный на искусственном интеллекте (ИИ) комплекс, который контролирует работу всех подсистем судна.

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Fitzgerald стал первым военным кораблем американского флота, на котором развернули основанный на искусственном интеллекте (ИИ) комплекс, который контролирует работу всех подсистем судна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гендиректор компании-разработчика Fanthom5 Зак Стейплс американскому порталу The War Zone.

ИИ-система ERM v4 постоянно мониторит 10 тыс. различных параметров и показателей военного корабля, связанных с состоянием его корпуса, всей механики и электроники. Алгоритмы искусственного интеллекта оперативно выдают рекомендации по обслуживанию эсминца в разных условиях и заранее сигнализирует о потенциальных неполадках, которые затем могут привести к нарушению работы отдельных систем.

По словам Стейплса, в этом году систему установят еще на одном или двух кораблях ВМС США. Затем, с 2026 года, планируется, что флот начнет оборудовать ею более 10 боевых судов в год. Система должна обеспечить более стабильное функционирование кораблей и не допустить неожиданных поломок.