Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США Carney вошёл в акваторию Чёрного моря для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на своём борту эсминец имеет крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Уже 30 июня корабль должен прибыть в порт Одессы.

Ранее туда же зашёл быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Добавим, что учения Sea Breeze 2019 начнутся 1 июля. Участие в них примут военнослужащие из 19 стран.