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    Эсминец ВМС США "Портер" войдет в Черное море

    Присутствие Портера подтвердит стремление США к укреплению сотрудничества в черноморском регионе

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой ПВО Aegis, зайдет в Черное море, информирует Report со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщается на официальном сайте командования американского флота в Европе и Африке.

    В ВМС утверждают, что присутствие "Портера" в Черном море подтвердит "стремление США к укреплению сотрудничества и совместных операционных возможностей партнеров США и НАТО в черноморском регионе".

    "Портер" - один из четырех кораблей ВМС США, которые должны стать основой для развертывания элементов системы ПРО в Европе. Системами ПВО Aegis оснащены также эсминцы "Росс", "Карни" и "Дональд Кук".

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