Эсминец ВМС США "Портер" войдет в Черное море

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой ПВО Aegis, зайдет в Черное море, информирует Report со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщается на официальном сайте командования американского флота в Европе и Африке.

В ВМС утверждают, что присутствие "Портера" в Черном море подтвердит "стремление США к укреплению сотрудничества и совместных операционных возможностей партнеров США и НАТО в черноморском регионе".

"Портер" - один из четырех кораблей ВМС США, которые должны стать основой для развертывания элементов системы ПРО в Европе. Системами ПВО Aegis оснащены также эсминцы "Росс", "Карни" и "Дональд Кук".