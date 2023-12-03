Эсминец ВМС США подвергся атакам беспилотников и ракет

Эсминец ВМС США USS Carney подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет, выпущенных из Йемена.
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"Ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по американскому эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море", — сказано в сообщении.
Напомним, что 27 ноября Центральное командование США (CENTCOM) заявило о попытке ракетной атаки по американскому боевому кораблю USS Mason с территории Йемена.
По данным CENTCOM, две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых повстанцами районов в Йемене в направлении USS Mason и теплохода Central Park.