Эсминец США сбил 14 дронов хуситов в акватории Красного моря

Ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"Рано утром 16 декабря американский эсминец Carney, действовавший в Красном море, успешно поразил 14 ударных дронов, выпущенных из районов Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в заявлении.

По данным командования, ущерба кораблям, находившимся в этом регионе, нанесено не было.

"Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе", - уточняется в сообщении.