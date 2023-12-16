О нас

Эсминец США сбил 14 дронов хуситов в акватории Красного моря

Эсминец США сбил 14 дронов хуситов в акватории Красного моря Ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Другие страны
16 декабря 2023 г. 20:22
Эсминец США сбил 14 дронов хуситов в акватории Красного моря

Ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"Рано утром 16 декабря американский эсминец Carney, действовавший в Красном море, успешно поразил 14 ударных дронов, выпущенных из районов Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в заявлении.

По данным командования, ущерба кораблям, находившимся в этом регионе, нанесено не было.

"Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе", - уточняется в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi