Эсминец США изменил курс при встрече с иранским катером

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Американский эсминец Mahan был вынужден изменить курс в Персидском заливе, чтобы избежать столкновения с иранским катером.
Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на чиновников в администрации США.
Как отмечает телеканал, эсминец встретился с иранским катером стражей исламской революции. Во избежание столкновения, эсминец изменил курс и подал сигнал опасности, запустив сигнальные ракеты.
Кроме того, экипаж американского судна занял боевые позиции.
News DepartmentАвтор новости
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