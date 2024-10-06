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Эскалация на Ближнем Востоке привела к задержкам в порту Роттердама

Эскалация на Ближнем Востоке привела к задержкам в порту Роттердама Эскалация конфликта между Израилем и ливанским радикальным движением "Хезболлах" привела к увеличению нагрузки на порт Роттердама, а также к задержкам в обработке контейнеров с грузами.
Другие страны
6 октября 2024 г. 21:29
Эскалация на Ближнем Востоке привела к задержкам в порту Роттердама

Эскалация конфликта между Израилем и ливанским радикальным движением "Хезболлах" привела к увеличению нагрузки на порт Роттердама, а также к задержкам в обработке контейнеров с грузами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель гавани Сигрид Хесселинк.

"Терминалы порта сталкиваются с пиковыми нагрузками, что приводит к задержкам в обработке контейнеров", - говорится в сообщении, поступившем по электронной почте. Представитель порта пояснила, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке многие грузовые суда стали избегать захода в Красное море и Суэцкий канал, что привело к увеличению длины маршрута и изменению расписания прибытия. На этом фоне у перевозчиков возникают проблемы с поиском достаточного количества судов и контейнеров. Кроме того, изменения в расписании плавания в сочетании с ростом спроса на перевозки повлекли заторы во многих портах, в том числе на северо-западе Европы.

При этом, по данным представителя порта Амстердама, эскалация ближневосточного конфликта не привела к негативным последствиями для этой гавани. Кроме того, оба нидерландских порта не вводили усиленных мер безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Порт Роттердама - крупнейший порт Европы и один из крупнейших по грузообороту в мире. Этот показатель гавани в 2023 году составил 438,8 млн тонн.

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