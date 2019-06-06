Эскадра боевых кораблей НАТО вошла в Балтийское море

Боевые корабли НАТО 6 июня вошли в акваторию Балтийского моря. Заход военных судов осуществлялся через датский пролив Большой Бельт, а также через немецкий Кильский канал. Как передает Report, об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источники.

В состав боевой группы входит и десантный корабль ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту. Ранее сообщалось, что с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря будут проходить крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS 2019.

Они будут проводиться под руководством командования второго оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику. В учениях примут участия суда 18 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

В маневрах будут задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и 12 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS 2019 будет проведена отработка десантных операций, действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.