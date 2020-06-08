​Еще в одной стране побежден коронавирус

Новозеландские медики признали выздоровевшим последнего пациента с коронавирусом, новые случаи инфицирования не выявлялись на территории страны более двух недель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник национальное министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в минувшие выходные дни последний пациент с коронавирусной инфекцией, находившийся под наблюдением врачей в Окленде, был признан полностью выздоровевшим. По словам главного санитарного врача Новой Зеландии, впервые с 28 февраля, когда был выявлен первый случай заражения, на территории страны не осталось людей с подтвержденным диагнозом.

Согласно данным министерства, общее число инфицированных в стране составляет 1 504 человека. Вылечились 1 482 пациента, умерли 22. Последний случай заражения был зарегистрирован 22 мая. Тестирование на наличие коронавируса прошли порядка 295 тыс. человек.