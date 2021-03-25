Еще в одном штате США запретили смертную казнь

Власти Вирджинии ввели запрет на смертную казнь на территории этого штата

Власти Вирджинии ввели запрет на смертную казнь на территории этого штата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий местный закон подписал губернатор Ральф Нортэм, представляющий Демократическую партию, которая контролирует на данном этапе Белый дом.

Вирджиния стала 23-м по счету американским штатом, запретившим использование смертной казни. Это решение было закреплено в штате законодательно с подачи Демократической партии. Ей удалось в прошлом месяце провести данную инициативу через законодательный орган Вирджинии, в обеих палатах которого большинство имеют после выборов 2019 года демократы.

В штате Вирджиния приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение со времен основания колоний переселенцев из Старого света в 17 веке почти 1,4 тыс. раз. Это самый высокий показатель такого рода по всем Соединенным Штатам. Вирджиния стала первым штатом американского Юга, запретившим смертную казнь. Приведение в штате в исполнение приговоров к высшей мере наказания приостановлено с 2017 года.