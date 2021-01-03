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Еще в одной стране выявлен новый штамм COVID-19

Еще в одной стране выявлен новый штамм COVID-19 Новый вариант коронавируса, ранее выявленный в Соединенном Королевстве, теперь обнаружен и на Кипре: им оказались инфицированы 12 человек.
Другие страны
3 января 2021 г. 20:32
Еще в одной стране выявлен новый штамм COVID-19

Новый вариант коронавируса, ранее выявленный в Соединенном Королевстве, теперь обнаружен и на Кипре: им оказались инфицированы 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировало министерство здравоохранения Кипра, сообщив об итогах дополнительной проверки анализов 19 лиц, которые прибыли из Великобритании и чей тест на коронавирус был положительным.

В минздраве сообщили, что "все положительные образцы прибывших из Соединенного Королевства были отправлены в Кипрский институт неврологии и генетики". "В 12 из 19 образцов, исследованных с 6 по 20 декабря 2020 года, был идентифицирован штамм VOC 202012/01", - отмечается в этом заявлении.

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