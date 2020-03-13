Еще в нескольких странах выявлен коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Габоне.

Как передает Report, об этом 13 марта сообщила газета Gabon Matin со ссылкой на правительство страны.

По ее данным, вирус обнаружен у 27-летнего гражданина Габона, который недавно вернулся из Франции. Отмечается, что пациент помещен в карантин, его состояние улучшается.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Тринидада и Тобаго, сообщает 12 марта газета Trinidad and Tobago Express.

По ее данным, инфицированный - 52-летний мужчина, прилетевший в понедельник из Швейцарии без симптомов заражения.

Первые два случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы 12 марта в Гане. Об этом сообщила газета Daily Graphic со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным издания, вирус обнаружен у двух местных жителей. Один из них недавно вернулся из Норвегии, другой - из Турции. Отмечается, что оба пациента помещены в карантин.