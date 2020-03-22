​Еще в двух странах зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый пациент, зараженный новым коронавирусом, умер на Кипре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило здравоохранения островного государства.

Вместе с тем, из заявления не следует, что именно коронавирус стал причиной ухода из жизни 70-летнего мужчины. Как сказано в сообщении, это был "пациент группы повышенного риска, которого лечили от цирроза печени". У него также наблюдались острая почечная и хроническая сердечная недостаточность.

При этом указывается, что во время нахождения на лечении в больнице города Пафос он вступил в контакт с носителем коронавируса, который лечился в той же больнице.

Также и в Пуэрто-Рико зафиксировали первый случай смерти человека из-за заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местное управление здравоохранения.

Умерла пожилая гражданка Италии, которая прибыла на борту круизного лайнера. Согласно последним оценкам властей, на территории Пуэрто-Рико зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Более 70 человек прошли тесты на заражение и ожидают результатов.