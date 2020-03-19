​Еще в двух странах зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Коста-Рике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, умерший - 87-летний мужчина, его гражданство не уточняется.

К настоящему времени врачи выявили 69 случаев заражения новым коронавирусом на территории республики.

Также первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован на Ямайке. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, умерший - 79-летний местный житель, который несколько дней назад вернулся из поездки в США.

К настоящему времени врачи выявили 15 случаев заражения новым коронавирусом на территории республики.