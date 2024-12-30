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Еще у одного самолета авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси

Еще у одного самолета авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси Еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, в результате чего он вернулся в аэропорт вылета.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 05:23
Еще у одного самолета авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси

Еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, в результате чего он вернулся в аэропорт вылета.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным издания, проблема возникла у самолета рейса 7C101, следовавшего из Кимпхо в Чеджу. Сразу после взлета у воздушного судна обнаружили неисправность шасси. После этого самолет вернулся в аэропорт Кимпхо. В результате произошедшего никто не пострадал.

Авторы отметили, что аналогичная проблема возникла у той же модели самолета, которая потерпела крушение накануне в аэропорту Муан — Boeing B737-800.

Напомним, что 29 декабря летевший из Бангкока Boeing авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Всего на борту находился 181 человек, предварительно, выжить удалось лишь двоим, которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП.

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