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Еще у 60 человек на лайнере в Японии обнаружили коронавирус

Еще у 60 человек на лайнере в Японии обнаружили коронавирус

Японские специалисты выявили еще 60 случаев заражения новым коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа карантинного круизного судна Diamond Princess, которое находится в японском порту Иокогама. 

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Их гражданство не уточняется. Общее число заразившихся на лайнере достигло 130.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. У россиян вирус на данный момент диагностирован не был.

На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

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