Еще три страны закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Власти Италии объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Италия закрывает воздушное пространство для России", - указали в пресс-службе правительства республики.
Прямые рейсы между Италией и Россией осуществляли российские авиалинии.
Нидерланды и Франция также закроют свое воздушное пространство.
Ранее Бельгия, Германия, Швеция и Исландия объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских авиакомпаний из-за ситуации в Украине.
В список также включены Австрия, Дания, Ирландия, Польша, Болгария, Чехия, Финляндия, Словения, Румыния, Латвия, Литва и Эстония.