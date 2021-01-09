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Еще три префектуры Японии призвали правительство ввести ЧС на их территории

Еще три префектуры Японии призвали правительство ввести ЧС на их территории Власти расположенных на западе Японии префектур Киото, Осака и Хёго призвали правительство ввести режим чрезвычайной ситуации на их территории
Другие страны
9 января 2021 г. 11:05
Еще три префектуры Японии призвали правительство ввести ЧС на их территории

Власти расположенных на западе Японии префектур Киото, Осака и Хёго призвали правительство ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на их территории из-за масштабного распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции министр по восстановлению экономики Японии, глава правительственного штаба по борьбе с распространением инфекции Ясутоси Нисимура.

"Мы разделяем точку зрения трех губернаторов, что ситуация с коронавирусом в регионе стала настольно серьезной, что потребовалось рассмотрение необходимости ввести режим ЧС", - заявил Нисимура.

Он также отметил, что кабмин проанализирует масштаб распространения инфекции в префектурах, изучит состояние их систем здравоохранения и, проконсультировавшись с экспертами, вынесет соответствующее решение.

7 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ввел до 7 февраля режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи с резким распространением коронавируса. Кроме того, аналогичный режим самостоятельно ввело руководство префектуры Миядзаки на юго-западе страны до 22 января.

Общее число случаев инфицирования в Японии с начала эпидемии превысило 275 тыс., зафиксировано почти 4 тыс. летальных исходов.

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