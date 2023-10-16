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Еще около 60 граждан ФРГ вывезли из Израиля самолетом Бундесвера

Еще около 60 граждан ФРГ вывезли из Израиля самолетом Бундесвера Еще порядка 60 граждан Германии эвакуировали из Израиля самолетом Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Другие страны
16 октября 2023 г. 10:36
Еще около 60 граждан ФРГ вывезли из Израиля самолетом Бундесвера

Еще порядка 60 граждан Германии эвакуировали из Израиля самолетом Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении оперативного командования Бундесвера, опубликованном в соцсети "Х".

Пассажиров вывезли на транспортном самолете A400M, который приземлился в Вунсторфе в 02:45 по местному времени. Этот рейс стал четвертым полетом самолетов Бундесвера с целью эвакуации германских граждан. "Таким образом, на настоящий момент оперативное командование Бундесвера совместно с ВВС Германии перевезло 222 человека из Израиля в Германию", - говорится в сообщении военных.

Согласно совместному заявлению МИД и Минобороны ФРГ, распространенному в воскресенье, около 160 граждан Германии уже вывезли из Израиля самолетами Бундесвера после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. МИД ФРГ ранее настоятельно призвал граждан отказаться от поездок в Израиль, Палестину и Ливан. Агентство DPA писало, что около 2,8 тыс. граждан Германии и членов их семей уже выехали из Израиля после обострения ситуации вокруг сектора Газа.

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