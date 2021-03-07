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Еще одна женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в приставаниях

Еще одна женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в приставаниях Очередная, уже третья по счету, бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в неподобающем поведении
Другие страны
7 марта 2021 г. 09:55
Еще одна женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в приставаниях
Эндрю Куомо

Очередная, уже третья по счету, бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в неподобающем поведении.

Как передает Report со ссылкой на газету The Wall Street Journal, 35-летняя Ана Лисс рассказала изданию, что в период ее работы в администрации штата с 2013 по 2015 год губернатор допускал в ее адрес фамильярные высказывания, интересовался ее личной жизнью, а один раз обнял ее за талию во время фотографирования на приеме. Издание приводит подтверждающую этот факт фотографию, которая, по словам женщины, в данный момент хранится в ее кабинете. По ее словам, Куомо выстраивал с ней отношения в первую очередь как с женщиной, а не как с профессионалом.

"Это попросту неприемлемо в любых обстоятельствах, - сказала Лисс, отметив, что не выражала ранее своего недовольства поведением губернатора. - Я лишь хотела, чтобы он всерьез воспринимал меня". По словам женщины, под конец работы в администрации Куомо она испытывала проблемы с алкоголем и вынуждена была обратиться за помощью психолога.

Ранее две бывшие подчиненные Куомо - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Третья женщина, не являвшаяся его подчиненной, - Анна Рух - обвинила губернатора в неподобающем поведении.

Сам губернатор на днях принес извинения в свете обвинений, подчеркнув, что понимает, что "вел себя таким образом, что другим людям было некомфортно". При этом он заявил, что не планирует уходить в отставку.

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