Еще одна страна присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Канада объявила дипломатический бойкот Олимпийским играм-2022 в Пекине.

Канада объявила дипломатический бойкот Олимпийским играм-2022 в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекин нынешней зимой", - сказал Трюдо.

Отмечается, что канадские спортсмены смогут принять участие в Играх.

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае.

8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединилась Австралия.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, жителей Монголии, Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.