Еще один ураган сформировался в Атлантике

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Ураган "Николь" сформировался в четверг в Атлантическом океане и движется параллельным курсом с ураганом "Мэтью".

Как передает Report, со ссылкой на национального центра США по наблюдению за ураганами, пока "Николь" набрал силу первой категории со скоростью ветра 128 километров в час. Сейчас он расположен южнее Бермудских островов. "Николь" двигается на северо-запад со скоростью 13 километров в час.

Число жертв мощного урагана "Мэтью" возросло в четверг до 140 человек в странах Карибского бассейна. Большинство жертв приходится на Гаити — 136 погибших.