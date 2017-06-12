Еще один суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, временно приостанавливающий въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание New York Times.

Решение было принято Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Администрация уже сообщила, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.