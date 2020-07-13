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Еще один министр в Боливии заразился коронавирусом

Еще один министр в Боливии заразился коронавирусом Министр экономики и государственных финансов Боливии Оскар Ортис сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.
Другие страны
13 июля 2020 г. 06:10
Еще один министр в Боливии заразился коронавирусом

Министр экономики и государственных финансов Боливии Оскар Ортис сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в видеообращении.

"Я сдал анализы, первые результаты которых показали наличие COVID-19. В связи с этим врачи решили госпитализировать меня для наблюдения за развитием симптомов", - опубликовал министр на своей странице в Twitter.

По словам Ортиса, он "чувствует себя хорошо". К врачам министр обратился в субботу из-за слабости и боли в мышцах.

Отметим, что Ортис стал четвертым членом боливийского кабинета, заразившимся коронавирусом. Ранее аналогичный диагноз был подтвержден у министра здравоохранения Эйди Рока, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Кроме того, инфекцию обнаружили у исполняющей обязанности президента Жанин Аньес.

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