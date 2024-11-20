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Еще один министр сербского правительства подал в отставку

Еще один министр сербского правительства подал в отставку Министр внутренней и внешней торговли Томислав Момирович покидает свой пост из-за обрушения на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 21:03
Еще один министр сербского правительства подал в отставку

Министр внутренней и внешней торговли Томислав Момирович покидает свой пост из-за обрушения на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tanjug со ссылкой на текст заявления министра об отставке.

"Уведомляю вас о том, что подаю в отставку с поста министра внутренней и внешней торговли. Благодарен президенту Республики Сербия Александару Вучичу за доверие и награду. Для него и для Сербии я всегда здесь", - сказал Момирович

Напомним, что Момирович занимал должность министра внутренней и внешней торговли с 26 октября 2022 года, а до этого был министром строительства, транспорта и инфраструктуры с 28 октября 2020 года по 26 октября 2022 года.

Сообщается также, что свою должность покинула и. о. директора компании "Инфраструктура железных дорог Сербии" Елена Танаскович.

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