Еще один конгрессмен поднимет вопрос об объявлении импичмента Байдену

Член Палаты представителей США, республиканец Грег Стюби заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену.

Член Палаты представителей США, республиканец Грег Стюби заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире телеканала Newsmax.

"Завтра я намерен подать резолюцию об объявлении импичмента Джо Байдену в связи со взяточничеством, шантажом, препятствованием правосудию, подлогом, финансовой сопричастностью к наркотикам и проституции", - заявил американский конгрессмен.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти ранее заявил о том, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности Байдена и его сына - Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.

Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена.

Следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер проинформировал Конгресс о том, что Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 млн долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 млн - от украинской Burisma. Зиглер рекомендовал Конгрессу назначить специального прокурора для дальнейшего расследования дела сына Байдена.