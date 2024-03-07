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Еще один кандидат в президенты США вышел из предвыборной гонки

Еще один кандидат в президенты США вышел из предвыборной гонки Кандидат в президенты США и конгрессмен Дин Филлипс объявил о выходе из предвыборной гонки.
Другие страны
7 марта 2024 г. 00:52
Еще один кандидат в президенты США вышел из предвыборной гонки

Кандидат в президенты США и конгрессмен Дин Филлипс объявил о выходе из предвыборной гонки.

Как передает Report со ссылкой на WCCO Radio, этим политик поддержал действующего главу Белого дома Джо Байдена.

"Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена", - подчеркнул он.

На своей странице в социальной сети Х Филлипс заявил, что баллотировался в Конгресс США и стал кандидатом в президенты, чтобы противостоять бывшему главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее бывшая постпред США при ООН Никки Хейли вышла из предвыборной гонки и пожелала Дональду Трампу удачи на выборах. Она сказала, что он заслужил голоса республиканцев и добавила, что не будет занимать никаких официальных должностей. Политик планирует заняться частной жизнью.

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